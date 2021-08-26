Подешевеет ли в ближайшее время жильё в Украине? На этот вопрос в программе «My.ua» отвечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрий Пита.

«Цены на жильё упадут в следующем году. Таков закон рынка недвижимости, да и вообще закон экономики: после повышения цен, которое мы сейчас наблюдаем, идёт его остановка, а затем спад. Ориентировочно жильё начнёт дешеветь осенью 2022 года. Но до конца нынешнего года мы ожидаем продолжение роста цен на недвижимость и количества сделок. Это взаимосвязано: если растёт количество сделок, то растут и цены. К этому есть все основания, да сейчас это и происходит. На первичном или вторичном рынке мы ожидаем роста до конца года около десяти процентов, может быть, даже немного больше. В августе-сентябре рост будет активным, а ближе к концу года он может совершенно прекратиться. Максимум роста цен на недвижимость, который мы можем дать – это 12 процентов», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас на рынке наиболее популярным остаётся социальное жильё – то есть квартиры до 50 квадратных метров бюджетной стоимости.

«В Киеве подобное дешёвое жильё остаётся наиболее популярным. В таких квартирах можно и жить, и сдавать их в аренду. Постоянно наблюдается рост спроса на небольшие квартиры. А вообще сейчас средняя цена квадратного метра в Киеве – 800-900 долларов», - констатирует Юрий Пита.

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