Как достройка «Северного потока-2» отразится на курсе гривны? На этот вопрос ответил экономический эксперт Всеволод Степанюк в программе Екатерины Павловой «MY.UA».

По словам гостя программы, курс гривны никак не изменится с запуском «Северного потока-2». Но он обращает внимание на другие риски: «Это дает возможность Российской Федерации не прокачивать через территорию Украины заявленные объемы газа».

Также Степанюк утверждает, что оплата транзита все равно должна быть, даже если «Газпром» и откажется качать газ через территорию Украины. Попутно эксперт ссылается на контракт: «Там записано условие: либо прокачивай, либо плати. То есть плати по любому, даже если ты не качаешь». Такой расклад, говорит он, не лучший для Украины: зимой государство может остаться без газа.

Тем не менее, эксперт сомневается в таком развитии событий. «Потому что имидж «Газпрома» как сверхнадежного поставщика не будет подвергаться сомнению, даже с политической какой-то целью», - рассуждает он. Степанюк заключает, что этой зимой вряд ли стоит ждать таких действий от «Газпрома», но в будущем все возможно.

Как сообщала Politeka, Багинский назвал причины, по которым президент США не делает ничего, чтобы запуск Северного потока-2 не состоялся.



