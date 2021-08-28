Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в программе «Акценты» с Татьяной Резвин объяснил, что такое «Северный поток-2» и почему он так активно обсуждается.

«Это газопровод, который строится Россией с 2011 года. Проект, который под личным вниманием Владимира Путина реализуется, который стоит 10 млрд евро, и основная цель реализации которого – обойти Украину с точки зрения транзита газа. То есть основная цель существования двух «Северных потоков» и одного «Турецкого» в том, чтобы газ из России не проходил территорией Украины, когда его продают в Европу», - говорит эксперт.

По его словам, об этой стратегической цели долго говорили в России, и в нее инвестировали много денег.

«Вопрос успешности или не успешности этого проекта все еще открыт на самом деле. С одной стороны, «Северный поток-2» будет достроен, физически труба будет достроена. Но дело в том, что у России есть одна стратегическая уязвимость. Она работает не по европейским правилам – так сказать, правилам цивилизованного мира, – а по своим собственным. А в Европе есть такая штука, называется она Третий энергопакет. Это правила, по которым работают энергетические рынки Европы», - сказал Харченко.

Как сообщала Politeka, Маньковский рассказал, сможет ли Украина повлиять на договоренности США и Германии по «Северному потоку-2» .