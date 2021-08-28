Экономист Александр Гончаров в программе «Экономика для думающих» рассказал, почему наша экономика слабо развивается. По его словам, дело в отсутствии инвестиций.

«В цивилизованных странах деньги работают в рыночной экономике. Чиновник, предприниматель или рядовой гражданин для того, чтобы обеспечить сохранность своих сбережений, он инвестирует в ценные бумаги или государственные облигации», - отметил Гончаров.

Как отметил эксперт, не инвестируют деньги те, у кого нет доверия к власти. По словам экономиста, если человек считает, что власть не может гарантировать сохранность вложенных средств, то человек начинает обращаться к офшорам.

«Сегодня в Польше наши предприниматели активно открывают бизнесы и работают там. Мы почему-то хвастаемся, что заробитчане переслали 12 млрд долларов в Украину. Они их переслали просто, чтобы прожили их родственники», - подчеркнул экономист.

По мнению Гончарова, самое худшее то, что люди, которые выехали в другие страны, создают и развивают свой бизнес там, а наши чиновники не договариваются за инвестиции, а просто просят кредиты.

Как сообщала Politeka, Гончаров заявил, что нельзя давать чиновникам излишние полномочия.

Также Politeka сообщала, что Гладких рассказал, почему происходит трудовая миграция.



