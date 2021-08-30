Какие перемены и в связи с чем возможны этой осенью? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Виталий Кулик
«Хотя Денис Шмыгаль и заявляет о росте экономики, но статистика не подтверждает его слова. На деле промышленное производство падает, доходы населения сокращаются, как и покупательная способность. Стоимость потребительской корзины семь лет назад и сейчас – это совсем разные вещи. Зарплаты и пенсии вроде бы выросли, но купить на них можно гораздо меньше. В социальных сферах мы наблюдаем галопирующий рост проблем. Задолженность по коммуналке растёт, и при этом вводится закон, который предусматривает отключение от услуг за такие долги. Всё это указывает на возможность социальных бунтов», - считает гость программы.
По его словам, вероятность бунта значительно увеличится, если власть начнёт проталкивать какие-то решения в деле реализации Минских соглашений.
«Если власть будет настаивать на формуле Штайнмайера, амнистии боевикам и особом статусе Донбасса, то политическое возмущение наложится на социальное. А такой шторм может снести весь режим. Я надеюсь, что хотя бы само государство выдержит его. Вполне возможны и досрочные парламентские выборы, и президентские – а рейтинг Зеленского всё ещё высок. Он вполне может пройти на второй срок, а это куда лучше, чем быть досрочно снесённым», - отмечает Виталий Кулик.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Андрей Багинский высказывал мнение, что яркое празднование Дня Независимости может смягчить социальный протест.
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Также Politeka сообщала, что, по мнению политического эксперта Александра Солонтая, в протестах может принять активное участие молодёжь.