Какие перемены и в связи с чем возможны этой осенью? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Виталий Кулик

«Хотя Денис Шмыгаль и заявляет о росте экономики, но статистика не подтверждает его слова. На деле промышленное производство падает, доходы населения сокращаются, как и покупательная способность. Стоимость потребительской корзины семь лет назад и сейчас – это совсем разные вещи. Зарплаты и пенсии вроде бы выросли, но купить на них можно гораздо меньше. В социальных сферах мы наблюдаем галопирующий рост проблем. Задолженность по коммуналке растёт, и при этом вводится закон, который предусматривает отключение от услуг за такие долги. Всё это указывает на возможность социальных бунтов», - считает гость программы.

По его словам, вероятность бунта значительно увеличится, если власть начнёт проталкивать какие-то решения в деле реализации Минских соглашений.

«Если власть будет настаивать на формуле Штайнмайера, амнистии боевикам и особом статусе Донбасса, то политическое возмущение наложится на социальное. А такой шторм может снести весь режим. Я надеюсь, что хотя бы само государство выдержит его. Вполне возможны и досрочные парламентские выборы, и президентские – а рейтинг Зеленского всё ещё высок. Он вполне может пройти на второй срок, а это куда лучше, чем быть досрочно снесённым», - отмечает Виталий Кулик.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Андрей Багинский высказывал мнение, что яркое празднование Дня Независимости может смягчить социальный протест.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политического эксперта Александра Солонтая, в протестах может принять активное участие молодёжь.