Президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Анатолий Топал на канале My.ua рассказал о возможном усилении спроса на украинскую недвижимость. По его словам, власть своими действиями отбивает спрос на недвижимость среди мелких инвесторов.

«Лето 2021 года показало, что проснулся спрос европейцев и израильтян. Ожидается, что усилится спрос из стран Ближнего Востока. По поводу больших инвестиций тут другая история», - отметил Топал.

По словам эксперта, люди стали меньше инвестировать в другие страны, потому что нет нормального управления, и карантин ограничивает возможности, поэтому часть денег, которая должна была пойти на иностранную недвижимость, осталась у нас в стране.

«Наша власть делает всё, чтобы частному и мелкому инвестору это было неинтересно. Это те законодательные инициативы, которые, возможно, очень сильно повлияют на цены на рынке недвижимости и на настроение небольшого инвестора», - подчеркнул эксперт.

По мнению Топала, законопроект №5600 может привести к коллапсу первичного рынка недвижимости.

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