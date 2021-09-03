Политолог Андрей Багинский в программе «Суть событий» рассказал о тарифных перспективах. По его словам, власть должна бороться за благоприятные для народа тарифы.

«Нам нужно не просто на веру воспринимать идею глобального рынка, а нам надо в первую очередь выстраивать свою социальную политику, ориентированную на наше население», - отметил Багинский.

По словам эксперта, власть должна отстаивать интересы своих граждан и бороться за благоприятный тариф для населения. Как отметил политолог, у Кабмина сейчас нет обязательств по созданию социальных компенсаторов для населения.

«Тарифы возрастают, и никто не может их остановить. По электроэнергии, мы видим, что немножко тормознули этот процесс, но наложив издержки на электрогенерирующие компании (например, Энергоатом)», - подчеркнул Багинский.

Как отметил политолог, с газом ситуация в Украине плохая, потому что на внешних рынках значительное повышение цены. По словам эксперта, крупное предприятие не может гарантировать, что отдельные субъекты хозяйства не могут завышать цены.

Как сообщала Politeka , Пендзин сказал, что наши цены выросли не так как в мире на продукты питания.