Чем Украина может быть привлекательной для инвесторов? Об этом в программе «Акценты» рассказывает общественный деятель и IT-специалист Яника Мерило.

«Действительно, в Украине достаточно высокие налоги, но большинство инвесторов действует как ФОПы и платит единый налог. Это около пяти процентов – по сравнению, например, с Эстонией, где приходится платить более 50 процентов, цифра небольшая. Правда, инвесторов может отпугнуть нестабильность в нашей стране. Пока ты не уверен, что сможешь защитить своё имущество, ты не станешь инвестировать в страну. Мы уже давно это понимаем, потому и говорим, что нужно постепенно возвращать доверие», - считает гостья программы.

По её мнению, это задача реальная, но она потребует времени.

«Кроме того, Украина привлекательна тем, что здесь уже есть много специалистов, их не нужно где-то искать. Этим она выгодно отличается от многих других стран. Инвесторы понимают, что здесь можно разрабатывать проекты, которые направлены, возможно, и не на украинский рынок, но созданы украинскими командами», - говорит Яника Мерило.

Как сообщает Politeka , ранее сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что инвесторов отпугивает слабая защищённость собственности в Украине.