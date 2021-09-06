Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какой единственной категории украинцев повысят пенсию осенью, а также каких повышений ожидать пенсионерам этой зимой

«Начнем с того, что размер пенсий повышен для почти 8 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров. По данным ПФУ плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчётных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров», - рассказала Завальнюк.

Кроме этого, журналистка назвала единственную категория, кому повысят пенсии осенью — тем, кому от 75 до 80 лет. По ее словам, с 1 октября таким пенсионерам будут выплачивать дополнительно по 400 гривен.

«Минимальный размер пенсии для пенсионеров этого возраста будет установлен на уровне 2500 грн. Для других возрастных категорий пенсионеров пенсии повысили ранее в 2021 году, а следующие повышения пенсий запланированы на начало зимы — с 1 декабря», - отметила Завальнюк.

Так, по словам журналистки, украинцев ждет повышение пенсии в связи с ростом минимальной зарплаты и вырастет минимальная пенсия для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Также, отметила Завальнюк, для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн) в связи с ростом прожиточного минимума. Журналистка добавила, что размер доплат и надбавок также вырастет.

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Также ранее для Politeka Завальнюк объясняла, к чему может привести задолженность по коммуналке.