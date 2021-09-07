Общественный деятель, политик Павел Себастьянович в программе «Экономика для думающих» рассказал, почему увеличение средней зарплаты в Украине не несет ничего положительного. По его словам, несмотря на увеличение средней зарплаты и поступлений в бюджет, покупательская способность падает.

«Мы катимся в пропасть, но ещё не можем осознать, куда мы катимся, потому что очень сумасшедшая инфляция во всем мире, вкинуто много денег в мировую экономику и всё дорожает. Ощущение вроде бы неплохо всё: поступления в бюджет и средние зарплаты растут», - отметил Себастьянович.

По словам эксперта, поступления в бюджет опережают все планы: в это году больше, чем в прошлом. Как отметил политик, эти увеличения поступлений в бюджет ещё не означают улучшение жизни, ведь главный показатель – покупательская способность.

«Мы можем сравнить покупательскую способность. У нас действительно растет средняя зарплата, но покупательская способность на эту зарплату падает. Сейчас почти 500 долларов у нас средняя зарплата, но килограмм мяса мы можем купить меньше, чем могли в 2015 году», - подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, несмотря на улучшение показателей средней зарплаты и поступлений в бюджет, покупательская способность падает, что фактически нивелирует любые положительные показатели.

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