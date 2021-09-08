Своим мнением о помощи Украине от ее партнеров поделился экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

Как объясняет гость программы, любые средства, которые получает государство под процент, всегда являются долгом, хотя и не всегда кредитом, но никогда - помощью. То есть, подчеркивает Гаврилечко, на самом деле Украина не получала никакой помощи от своих партнеров.

В пример он приводит гранты: «В своем абсолютном большинстве оставались в тех странах, которые те самые гранты выдавали. Потому что они шли на оплату услуг их специалистов, которые зачастую появлялись в Украине на фуршетах и презентациях». Эксперт считает, что в теории такой бесплатный грант даже есть помощью, но по факту - нет.

Также Гаврилечко подробнее рассказывает о кредитах, их критериях и обозначениях. «Кредит должен быть целевой, обеспеченный, платный, возвратный и временной», - подчеркивает он. Эксперт объясняет, что кредит нужно выдавать на некоторое время под конкретные действия, а также под залог, оплата должна иметь четкие единицы и проценты, и, конечно, обязательной является гарантия возврата.

Кроме этого, гость программы добавляет еще один шестой критерий. «У любого кредита есть план по норме прибыли, которая ожидается на каждый вложенный доллар, гривну, полученную из этого самого кредита», - объясняет Гаврилечко.

Как сообщала Politeka, Гаврилечко рассказал, каким будет Г осбюджет-2022.