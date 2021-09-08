В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал, что в Украине будет происходить этой зимой.

«Этой зимой, во-первых, надо решить вопрос тарифов. На пороге уже отопительный сезон и этот отопительный сезон обещает быть самым сложным в истории независимой Украины. Уже сегодня цена на европейских хабах за тысячу кубов газа 656 долларов, а газ отечественной добычи нам продают по европейским ценам», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что второй вопрос – это, безусловно, вопрос локдауна и он обсуждается в медиапространстве на октябрь – ноябрь месяц. С локдауном это моделирование ситуации, считает он, а не окончательное решение, но в любой момент это может произойти, потому что статистика заболевших считается по количеству сделанных тестов, поэтому сейчас решается вопрос по пандемии.

«Третий вопрос, который будет решаться, это вопрос по экономике. Каким образом не допустить резкого роста безработицы в связи с проблемами малого и среднего бизнеса, который фактически загоняют в угол? Для малого и среднего бизнеса нет доступных кредитов и нет понимания как восстановить покупательную способность, а налоговый пресс на бизнес не снижается», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что первого мая было принято еще более жесткое постановление относительно получения субсидий.