Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, каких трех категорий граждан лишат субсидии, а также сообщила сроки получения этой социальной помощи от государства.

«В первую категорию попадают те, кто приобрел любые товары длительного пользования на сумму свыше 50 тысяч гривен за один раз, квартиру, земельный участок или транспортное средство, кроме мопеда или прицепа. Ко второй категории относятся люди, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и за оплату алиментов свыше 3 месяцев, банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен, совершившие валютные операции и покупку банковских металлов в течение года на сумму свыше 50 тысяч гривен, декларирующие отсутствие дохода, однако находившиеся за границей более 60 дней», - рассказала Завальнюк.

Касательно последних, она отметила исключения — пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком. Также к этой категории относятся люди, которые не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период, владельцы авто, которому менее 5 лет с даты выпуска, владельцы 2 и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска и люди, не имеющие доходов и при этом не проходящие обучение, не работающие, не имеющие статуса безработного.

К третьей категории, по словам Завальнюк, относятся люди, у которых площадь квартиры превышает 130 м2 или площадь дома превышает 230 м2.

«Также стали известны сроки назначения субсидии. Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев, и рассчитывается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября, на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля», - рассказала журналистка.

Как сообщала Politeka, Павловский рассказал о проверках получателей субсидий и другой социальной помощи .