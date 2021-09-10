Повышение заработной платы чиновников стало причиной сегодняшнего высокого уровня зарплаты. Подробнее о механизме формирования средней заработной платы рассказал политолог Руслан Бортник в прямом эфире на канале «Знай 24».

Прежде всего политолог объясняет, по какому механизму высчитывается средняя зарплата в Украине. «Есть зарплата чиновников, а эту зарплату получают 700-800 тысяч человек. Есть зарплата бюджетников, а есть зарплата другого сегмента – очень низкая (4-5 тысяч гривен) и из этого формируется средняя заработная плата», - рассказывает он.

Итак, констатирует Бортник, при определении средней зарплаты учитывают все сегменты, но ее сегодняшний высокий уровень обусловлен именно доходами чиновников, а не всех людей.

Чтобы не быть голословным, эксперт напоминает, что в течение последних двух лет на зарплаты чиновников расходы увеличились на 50%. «Действительно, жесть. И когда нам показывают высокий уровень средних зарплат в Украине – так он формируется из этого», - подчеркивает Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о вероятном изменении внутриполитического курса.

Также Politeka писала о том, что Бортник посоветовал Украине прекратить вражду с теми государствами, с которыми она поддерживает торговлю