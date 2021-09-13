Эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, насколько могут вырасти тарифы на тепло

“Кабинет министров сейчас не несёт абсолютно никакой ответственности за то, какие тарифы устанавливают на местах органы местного самоуправления… Тарифы на тепловую энергию возрастут на 30-40-50-70%”, - сказал Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в частности на западной Украине власть заявила, что у них будет повышение цен на тепло на 70% от тарифа прошлого года.

“И они действительно будут, эти плюс 70, потому что, а где ресурсы на местах? Откуда они возьмут деньги для того, чтобы оплатить долги коммунальных государственных предприятий, которые задолжали за замечательные цены на газ перед “эффективными” менеджерами “Нафтогаза”? Опять же, не в чем их обвинить, потому что единственной целью “Нафтогаза” является получение прибыли”, - добавил Рябцев.

По его словам, в документах “Нафтогаза” не сказано ничего о социальной ответственности или энергетической безопасности.

Как сообщала Politeka, Кушнир заявила о тарифах на газ, что надо спускать пар.

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