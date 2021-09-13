Экономист, политолог Андрей Новак в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказал, выполняет ли Нацбанк свои функции. По словам эксперта, после «банкопада» Нацбанк потерял надежность.
«К сожалению, Нацбанк не выполняет три основные функции, я уже не говорю о дополнительных контролирующих. Первое – стабильность национальной денежной единицы. Второе – доступность кредитного ресурса, то есть кредиты по низким процентам. Третье – надежность банков», - отметил Новак.
По словам эксперта, после «банкопада» Нацбанк потерял надежность, кредитный ресурс очень дорогой, а стабильности курса национальной денежной единицы украинцы никогда не видели. По мнению политолога, все основные 3 функции Нацбанк проваливает, поэтому дополнительные функции тем более не выполняются.
«Условия для создания и работы банков должны быть очень жесткими, так как банк оперирует человеческими деньгами и деньгами предприятий. Это должна быть намного выше степень ответственности работы банковского учреждения, чем любого предприятия в других сферах», - подчеркнул Новак.
Как отметил политолог, функцию контроля НБУ проваливает – это показал случай с «банкопада». По мнению эксперта, если бы был надлежащий контроль, то не было бы массового вывода капитала из более 100 банков.
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