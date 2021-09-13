Экономист, политолог Андрей Новак в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказал, куда лучше вкладывать деньги. По его словам, если у вас есть ресурс, то стоит вкладывать деньги в недвижимость.

«Если есть потребность в каких-то материальных ценностях, то надо их покупать. Сейчас в Украине выгоднее всего вкладывать деньги в недвижимость и землю, потому что они сейчас на минимальной стоимости – ниже не будет никогда», - отметил Новак.

Эксперт сказал, что люди, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, могут вкладывать деньги в землю, тем более уже открытый рынок земли.

«Рано или поздно война закончится, и стоимость активов будет расти: жилая недвижимость и нежилая, склады, земля – ​​все это будет расти в цене. Вы как минимум ничего не проиграете, но вы будете подкреплены собственностью», - подчеркнул Новак.

По словам эксперта, если у вас есть ресурсы, то стоит покупать такие активы. Также, как отметил Новак, если у человека нет ресурсов для приобретения недвижимости, то человек может вкладывать средства в золото и драгоценные металлы.

«Они не имеют особых скачков в цене, но это защита», - сказал экономист.

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