Отсутствие науки планирования стало трагедией для Украины. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал народный депутат, глава Комитета экономического развития ВР Украины Дмитрий Наталуха. По его мнению, именно отсутствие планирования завело в тупик многие отрасли экономики.

«У нас до сих пор это продолжает ассоциироваться с плановой экономикой как безусловное зло. Хотя и Южная Корея, и Япония прошли через такую штуку, индикативное планирование. Когда они определяли четко приоритетные отрасли экономики и говорили: «Сейчас мы развивает это, потому что здесь мы способны конкурировать», - отмечает он.

Здесь мы можем надеяться на большой мультипликационный эффект.

«Накачаем, создадим чемпионов, которые смогут конкурировать хотя бы на региональном уровне, и переключимся на другие. Сейчас, если такое скажешь нашим «экспертам», они скажут: «Все, социалисты, плановая экономика!». Но это не плановая экономика», - подмечает нардеп.

Французский философ Франсуа Лиотар в 90-х годах сказал, что все мета-нарративы потерпели крах. То есть эти великие повествования – капитализм, социализм, безусловная свобода.

«Если следовать этой концепции, то нам нужно полностью деидеологизировать экономику. Экономика должна стать максимально прагматичной. Другой вопрос, что само заявление о крахе мета-нарративов является само по себе мета-нарративом. Если мы в нем живем и все вокруг умерло – тогда мы должны руководствоваться тем, что нам выгодно, а не тем, что нам пытаются навязать. Если нам выгодно спланировать какие-то отрасли и сказать, что в ближайшие пять лет мы развиваем вот это, вот это и вот это, - то мы так и должны поступать», - считает Наталуха.

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