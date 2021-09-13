На сегодня в Украине есть несколько зарегистрированных индустриальных парков. Где они расположены и планируют строиться, в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал народный депутат, глава Комитета экономического развития ВР Украины Дмитрий Наталуха.

«Из наиболее известных – Белоцерковский парк. Есть еще парк в районе Одессы порта Южный. Есть парк Еврокара в Закарпатье. Перспективный лесообрабатывающий кластер в Житомирской области, там вообще более четырех потенциальных парков. 230 миллионов долларов уже то ли завел, то ли планирует завести Томаш Фиала под индустриальные парки», - говорит он.

Очевидно, что создание индустриальных парков вызывает огромный интерес у большого бизнеса.

«Сейчас они получат рычаги, за счет которых смогут их развивать. У государства будет стратегия развития индустриальных парков. Другое дело, что она заложена в закон, и с момента его принятия и подписания президентом уже Минэкономики будет готовить эту стратегию, и тогда зонировать, географически и экономически раскладывать, что вот есть такие приоритетные зоны, вот здесь что-то может подождать», - рассказывает эксперт.

Он назвал критерии создание индустриальных парков, заложенные в закон.

«Парк может создаваться или на полном гринфилде, то есть десять гектаров, и нет никакой хозяйственной деятельности. Либо на браунфилде, но при условии, что там пять лет ничего не происходит, а последний ввод в эксплуатацию был десять лет назад. Кроме шахтерских регионов: действующих шахт и таких, которые находятся в процессе ликвидации. Таким образом логика предполагает, что в депрессивных регионах, где вообще заниматься нечем, нет рабочих мест и некуда бежать - вот там можно открывать индустриальные парки даже при том, что там до сих пор есть действующие шахты», - делает вывод Наталуха.

Как сообщала Politeka, Окландер рассказал о том, что повышение цен на сырьевых рынках может сыграть на руку Украине.

Также он посетовал, что Диджитал-маркетингу обучают люди, которые просто в силу своего возраста не знают, как открыть браузер.



