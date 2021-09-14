Исследователь истории Киева Михаил Ганницкий рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном о том, что в Киеве раньше работала продуманная и действенная банковская система, специально ориентированная на расширение доходов от недвижимости

«Речь шла о том, что человек с достаточно скромным капиталом в несколько тысяч рублей может, в конце концов, стать владельцем 100-тысячного дома. Сначала он, допустим, купил усадьбу, получил под нее срочную ссуду в одном кредитном обществе – в обществе взаимного кредита. Построил на одолженные деньги несколько этажей – может под них уже увеличить кредит. Потом он достраивает это здание, оно уже готово, может сдаваться внаем», - говорит он.

Тогда он с этим срочным займом расправляется, погашает его благодаря тому, что берет уже долгосрочный кредит.

«А долгосрочный кредит был построен так. Допустим, он взял какую-то сумму. За нее надо платить банку, который дал эту ссуду, где-то процентов пять, и еще небольшой процент погашения. В итоге получается процентов семь – семь с половиной платы за кредит. Но ты построил недвижимость, которая дает уже 10 процентов. То есть ты все равно получаешься в плюсе», - отмечает историк.

Когда истекает срок кредита, за это время процент погашения, обрастая процентами на проценты, складывается в сумму погашения первоначального кредита. Эти платежи приводят к тому, что истек срок кредита – все, долг погашен.

«И все проценты для тебя и твоих наследников уже полностью могут быть получены. Люди даже с небольшим капиталом могли за счет этих кредитов выйти в разряд домовладельцев. Банку это тоже было выгодно. Он распространял свои ценные бумаги благодаря тому, что получал проценты с домовладельцев. Он немножко дороже давал процент, чем государство. Получалось так, что на каждом этапе была чья-то небольшая выгода», - заключает Ганницкий.

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