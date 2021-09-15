Экономист Виктор Скаршевский в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что будет дальше с тарифами.

“Вышла новая статистика свежая по инфляции, дал Держкомстат по августу. Август 2021 года к августу 2020 года, за год цены на жилищно-коммунальные услуги, тарифы, повысились на 29%. То есть, они уже повысились… Что с электроэнергией? Электроэнергия у нас еще с 1 октября даже будет небольшое снижение для тех, кто потребляет до 250 киловатт-часов. С 1,68 грн сейчас до 1,4 грн”, - сказал Виктор Скаршевский.

Он отметил, что по сравнению с текущей ситуацией — это будет снижение цен на коммунальные услуги, но по сравнению с ценами прошлого года это будет подорожанием.

“Я посчитал, если с учетом объема — на 5,3% выше будет с 1 октября, чем это было на конец года. Это по электроэнергии. Но в принципе зафиксированная цена, все понятно. Каких-то шоков по тарифу на электроэнергию для населения не будет. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года… Сейчас пока пронесло”, - добавил Скаршевский.

По его словам, также поднимется цена на газ для населения, но это поднятие зафиксировано. Сейчас цена составляет 20 грн за кубометр, но по годовому тарифу будут платить около 10 грн с учетом доставки.

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