В новом выпуске программы «Прогноз» с Викторией Панченко политолог Руслан Бизяев рассказал о вариантах решения проблемы с газом для нормального отопительного сезона в Украине.
«Чтобы пройти этот отопительный сезон, Украине не хватит запасов газа в подземных газовых хранилищах. То есть или власти найдут то количество газа по цене, которая была заложена, или надо компенсировать промышленности и населению. Отсюда ищутся всевозможные варианты, а классический реверс уже не сработает, нужно принимать политическое и экономическое решение», - подчеркнул он.
Бизяев сказал, что для этого могут понадобиться прямые переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом».
«И надо себе отдавать отчет, что в случае начала этих переговоров, я уже не говорю об их успешности, произойдет неизбежное падение рейтингов действующей власти. Их сразу обвинят в предательстве - это правда», - резюмировал он.
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