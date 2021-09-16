В новом выпуске программы «Прогноз» с Викторией Панченко политолог Руслан Бизяев рассказал о вариантах решения проблемы с газом для нормального отопительного сезона в Украине.

«Чтобы пройти этот отопительный сезон, Украине не хватит запасов газа в подземных газовых хранилищах. То есть или власти найдут то количество газа по цене, которая была заложена, или надо компенсировать промышленности и населению. Отсюда ищутся всевозможные варианты, а классический реверс уже не сработает, нужно принимать политическое и экономическое решение», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что для этого могут понадобиться прямые переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«И надо себе отдавать отчет, что в случае начала этих переговоров, я уже не говорю об их успешности, произойдет неизбежное падение рейтингов действующей власти. Их сразу обвинят в предательстве - это правда», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что коммуналка забирает 160% минимальной пенсии украинцев.

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Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.