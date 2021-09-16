Экономист и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, есть ли выход из криптовалютной "тени".

"Возникает след. То есть, след тогда, когда вы выводите деньги. Когда вы заводите деньги. Потому что в данном случае, условно говоря, 100 долларов вы можете дать наличными, но вам все равно часто нужен сам банковский перевод. Вы осуществляете сам банковский перевод, и он отслеживается. Но, опять же, внутри этих всех транзакций вы уже фактически проследить должным образом не можете. Потому что, представьте себе, в ваш кошелек было положено по 1 доллару из тысячи различных источников. А дальше потом кто-то взял оттуда также доллар. Возникает вопрос, какой это доллар взял оттуда человек с этого кошелька?", - сказал Илья Несходовский.

Он отметил, что нет возможности четко отследить происхождение средств, есть только информация, что они пришли из разных источников, и пошли на другие источники.

"Государства очень серьезно обеспокоены этим вопросом, пытаются ввести правовое поле. Они хотели сначала это запретить, но это практически невозможно запретить, потому во многих странах пытаются взять это под контроль. И такие, в том числе, инициативы, которые стремятся идентифицировать пользователя", - добавил Несходовский.

По его словам, Монобанк предлагал услугу по открытию счетов в биткоинах, которые затем можно отслеживать.

"Даже Национальный банк хотел выпустить электронные деньги. Е-деньги... Они хотели этим выдавать разнообразную субсидию, чтобы потом в дальнейшем отслеживать, какие транзакции вы совершали. Это не совсем то, что должно быть в начале, так как электронные деньги по-сути должны были быть анонимными. Но в данном случае Национальный банк видит, кто получил, и на какие цели он их направил. Я не думаю, что это будет пользоваться популярностью. Только усложнит определенные процессы и породит недоверие у людей", - подчеркнул экономист.

Как сообщал Знай.ua, Балашов заявил, что биткоин — для молодых.

Кроме этого, Знай.ua сообщал, что Скаршевский отметил, что рынку криптовалют не нужно будущее — у него уже есть настоящее.



