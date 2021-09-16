Итак, криптовалюты в Украине официально узаконены – но насколько можно пользоваться ими в повседневной жизни? Об этом в программе «Акценты» рассказывает директор Института социально-экономической трансформации экономист Илья Несходовский.

«Обналичить криптовалюту можно так: человек, которому она нужна, покупает её у вас за реальные деньги. Так и осуществляются подобные транзакции во всём мире, и в Украине они тоже проблемой не являются. Кроме того, государству нужно, чтобы граждане декларировали свои виртуальные активы, и их можно было облагать налогами. Как известно, с 1 сентября было запущено нулевое декларирование. Но если человек легально приобретает валюту, а затем продаёт её по возросшему курсу, то такой доход не облагается налогом. Может ли государство считать это деньгами незаконного происхождения?», - спрашивает эксперт.

Он напомнил, что по закону никто не обязан декларировать такие доходы, но здесь могут возникнуть проблемы с финансовым мониторингом.

«С криптовалютами та же ситуация. Кто-то куда-то вложил криптовалюту, она подорожала, и это доход, который не прописан в Налоговом кодексе. Налогом он не облагается – сказывается отсутствие правового регулирования», - объясняет Илья Несходовский.

Как сообщает Politeka, ранее глава Государственной регуляторной службы не смог доказать наличие криптовалюты, которую он указал в декларации.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев высказал своё суждение о государственных криптовалютах.