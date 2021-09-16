В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по земельным вопросам Роман Головин рассказал, что означает самостоятельное хозяйствование на земле.

«Люди на селе хорошо знают таких лиц и называют их единоличники. Единоличники самостоятельно обрабатывают свою землю и не отдали ее в аренду, а в одиночку на ней сеют, собирают урожай и продают. Мы охарактеризуем самостоятельное хозяйствование еще и той возможностью, что владельцы земли могут работать из-за участия в обществе собственников земли. А это уже юридическое лицо, которое приобретает все права и возможности, как и те же арендаторы, не платит налог на прибыль и имеет определенные льготы», - рассказал он.

Головин сказал, что главное то, что единоличник на сегодняшний день продает свой урожай на 40-50% дешевле рыночной цены, которая является для арендаторов. Поэтому если единоличники и владельцы земли объединятся или станут участниками общества собственников земли, подчеркнул он, то их доходы и расходы будут индивидуально рассчитываться.

«Но они будут иметь свой учет, возможность продать свою продукцию по тем ценам, которые на сегодня являются для арендаторов, тем самым увеличить свою прибыль. Единоличники таким образом увеличат свою прибыль в 2-2,5 раза, а те люди, которые выйдут из арендных отношений и начнут участием в обществе самостоятельно обработают землю, у них прибыль от земли будет в 3-8 раз больше, чем арендная плата, какая у них была», - резюмировал он.

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