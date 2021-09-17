В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова рассказала, чего ждать от заявлений про внедрения второй вертикали пенсионной реформы - государственной накопительной системы.

«Заявлены грандиозные и амбициозные планы, но кто их будет организовывать и за них отвечать? На любые реформы надо иметь расходную статью, которая будет обеспечивать бюджет. Я думаю, что сейчас вообще все социальные инициативы будут пущены под хирургический скальпель. Хоть у нас предыдущие бюджеты и назывались такими громкими словами как «человекоориентированные», люди явно видят, что социалка в стране хромает», - подчеркнула она.

Решмедилова сказала, что именно недовольство общественности и сказывается на том, что на определенных министрах концентрируется негатив. Потому что принимаются непопулярные инициативы, делаются недальновидные заявления, считает она, и это все сказывается в негатив в этом направлении. Чтобы начать такие грандиозные трансформации, уверенна она, должен быть человек, который будет гарантировать своей персоной выполнение взятых на себя обязательств.

«Я думаю, что резких разворотов мы вряд ли увидим. Мы даже увидели, что разворотов не было при смене электоральных циклов в плане реформирования. Потому что во многом инициатива шла не снизу, не от украинского общества. Поэтому, конечно, амбициозно будет звучать запуск второй вертикали пенсионной реформы, но кто это будет делать? Более того, кто за это будет отвечать, потому что сила слова в каких-то трансформациях должна быть подкреплена политической ответственностью», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что большая схватка наверняка развернется вокруг пенсионной реформы.