Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как в следующем году будут распределены бюджетные деньги в пенсионной сфере, а также сообщила прогнозы инфляции на 2022 год

«Кабмин и депутаты активно планируют, на что будут потрачены бюджетные деньги в следующем году», - говорит журналистка.

Завальнюк сообщила, что, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, бюджет пенсионного фонда на 2022 год – 531 миллиард гривен, что на 31 миллиард больше плана этого года. Журналистка добавила, что с учётом индексации и инфляции решили прибавить 2, 4 %.

«Напомню, что пенсионеров у нас приблизительно 10, 5 миллионов. Из них 80 процентов нищие. Наверно поэтому запускают индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 миллиарда гривен. Судя по проценту увеличения бюджета пенсионного фонда уже понятно, что особо рассчитывать не на что», - заявила Завальнюк.

Журналистка также рассказала, что на доплаты военным пенсионерам выделяют 10,6 миллиардов гривен при том, что в Украине 400 тысяч военных пенсионеров, а на перерасчет пенсий чернобыльцам выделяют дополнительные 2,5 миллиарда гривен.

Кроме того, она сообщила прогнозы уровня инфляции в будущем году, предоставленные аналитическим отделом «Альфа-Банка».

«В 2022 году ожидается умеренный рост украинской экономики на 3,5%. Инфляция будет оставаться выше целевого диапазона в течение всего 2022 г. Расширение торгового дефицита может оказать давление на валютный рынок во втором полугодии 2022 г. Вообще макроэкономисты рекомендуют экспертам не сгущать краски. В 2022 году уровень инфляции должен замедлится с 9,4 % до 8%», - сообщила Завальнюк.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что коммуналка забирает 160% минимальной пенсии украинцев.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.