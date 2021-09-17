В новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова рассказала о втором уровне пенсионной реформы - обязательной накопительной системе.

«Обязательная накопительная пенсионная система - это когда работодатель будет платить дополнительный налог, и этот налог будет учитываться на индивидуальном пенсионном счете участника такой системы. Если мы говорим, что третий уровень пенсионной системы - это добровольно, кто хочет, тот заключает пенсионный контракт и платит, то второй обязательный накопительный уровень пенсии будут обязательно платить все. На сегодняшний день обговаривают, что это будет 4%», - сообщила она.

Сотскова сказала, что при этом на 2% будет уменьшаться единый социальный взнос, и на 2% уменьшится налог с дохода физических лиц. А 4% будут идти на личный пенсионный счет работника предприятия и это будут его деньги, подчеркнула она, которыми он сможет воспользоваться при наступлении пенсионного возраста, это будут дополнительные деньги к солидарной пенсии.

«В цивилизованных европейских странах, как правило, солидарная пенсионная система выплачивает минимум не зависимо от того, работал человек или не работал. Все остальное - это накопления в обязательном уровне, когда за тебя платил твой работодатель и накопления твои личные, когда ты сам за себя платил. Как правило, минимальная пенсия по солидарной системе составляет 30% от всей пенсии. А 70% - это то, что человек накопил и за него делали взносы. И Украина тоже хочет прийти к такой системе», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что один работающий будет содержать одного пенсионера.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывал, что солидарная пенсионная система разваливается на глазах.



