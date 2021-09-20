В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат Олег Гайдучок, специалист в сфере сопровождения и защиты бизнеса рассказал, на что предпринимателю стоит обращать внимание, чтобы определиться с наиболее выгодной формой организации бизнеса.

«Самые топовые формы, самые простые и массовые – это ФЛП или ООО. И самая распространенные формы, по которым люди задают вопросы – как лучше регистрироваться», - говорит юрист.

По его словам, если речь идет о кафе, продаже каких-либо небольших товаров или о перепродаже товаров с мелкой стоимостью, а также когда предприниматель не планирует нанимать на работу людей или нанимать максимум 2-3 человека – тогда есть смысл останавливаться на регистрации ФЛП.

«Один человек, он предприниматель, и ему этого реально будет достаточно. Если есть мысли, перспективы и реальная возможность масштабировать бизнес, расти, в будущем его продать, организовывать в какое-то партнерство, привлекать инвестиции в этот бизнес – тогда есть смысл регистрировать ООО», - считает Гайдучок.

В этом случае, отметил юрист, все сложнее, но такая форма в свою очередь позволит бизнесу более правильно расти, развиваться и эффективней регулировать все процессы, которые происходят внутри бизнеса.

По поводу регистрации ФЛП эксперт добавил, что есть портал «Дия», в котором очень удобно самостоятельно зарегистрироваться предпринимателем. Для этого, объяснил юрист, нужно иметь электронную цифровую подпись и заполнить заявку.

«На портале четко дают ответы, как выбрать виды деятельности, какая налоговая система нужна и так далее. И люди шаг за шагом могут в течение 20 минут это сделать», - отметил Гайдучок.

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