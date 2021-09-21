В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова рассказала, как начисляю пенсию в зависимости от стажа и размера заработной платы.

«В этом году человек может оформить себе пенсию только при наличии 28 лет пенсионного стажа, то есть если он отработал меньше, он будет работать и дальше до 63 лет. В 2028 году обратиться за пенсией можно будет при наличии 35 лет трудового стажа и больше, соответственно. С каждым годом идет повышение трудового стажа и это было принято в 2017 году. До 2028 года требования трудового стажа приводятся к 35 годам», - подчеркнула она.

Сотскова рассказала, что 35 лет - это минимальный стаж, при котором тебе начисляется полноценная стопроцентная пенсия. Второй коэффициент - это заработная плата, сообщила она, а на сегодняшний день коэффициент замещения составляет 28%. Человек с зарплатой в десять тысяч гривен может получить 2 800 гривен пенсии, подтвердила она, а в 2028 году, если демографическая ситуация не изменится, то коэффициент замещения упадет до 18%.

«То есть человек с зарплатой в 10 000 гривен может рассчитывать на пенсию в 1 800 гривен. Два фактора, которые играют ключевую роль для начисления пенсии, это страховой стаж и заработная плата. Если у вас нет 35 лет стажа, вы можете продолжать работать до 65 лет, пока не накопите необходимый трудовой стаж. А если и в этом возрасте у вас нет необходимого стажа, то ваша пенсия будет уменьшаться пропорционально недоработанным годам», - сообщила она.

Сотскова рассказала, что это значит, если вы отработали не 35 лет, а 30 лет, то пенсия будет уменьшаться на 5%, если не 35 лет, а 25 лет, то пенсия будет меньше на 15%, все это будет высчитываться. А вот если человек не отработал и 15 лет, то ему пенсию не начислят вообще.

«А начислят социальную помощь из государственного бюджета, которая привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособного лица и составляет сейчас 572 гривны», - резюмировала она.

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