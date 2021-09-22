Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила, что реальная ситуация с социальными выплатами значительно отличается от описанного в отчетах Министерства социальной политики, а также рассказала о повышениях, которые ожидаются в 2022 году

«Почти миллион украинцев может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии в несколько сотен гривен уже с 1 октября 2021 года», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что речь идет о доплатах по возрасту и определенных категориях пенсионеров. По словам журналистки, ранее эти выплаты были анонсированы на июль, но потом по причине нехватки средств в бюджете их перенесли на осень.

«Также до конца года украинцам поднимут пенсию еще два раза. А на 2022 год также запланировано несколько повышений выплат. К тому же есть категория пенсионеров, которых ожидает выплата в десятикратном размере», - говорит Завальнюк.

Кроме этого, журналистка рассказала, что пока в Кабмине планируют бюджет на 2022 год, Министерство социальной политики отчитывается перед руководством страны о проделанной работе. По ее словам, в отчетах все безупречно, но реальная ситуация значительно отличается.

«Субсидии люди получают с задержкой, повышения по факту не произошло, коммуналка проедает дырки в карманах. Самая трудная ситуация у пенсионеров в возрасте 75+. Работать они не в состоянии, пенсии маленькие, а цены растут с каждым днем», - рассказала Завальнюк.

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