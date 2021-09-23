На какую инфляцию стоит рассчитывать до конца года? Этот вопрос рассматривает генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Прежде всего гость программы отмечает, что инфляция - изобретение нового мира. В пример он приводит Киевскую Русь, где инфляции практически не было и в течение десятилетия или даже двадцатилетие мог возникнуть 1% подорожания.

Зато в 20 веке, рассказывает Дорошенко, после мировой войны во всем мире появилась необходимость наполнить бюджет средствами бизнеса и граждан - тогда возникла инфляция. «Тогда мы как раз и увидели, что инфляция - это способ перераспределения средств», - подчеркивает он.

Так, констатирует эксперт, и началась история с инфляцией, которая с нескольких процентов в год позже возрастала до десятка. «Сейчас иногда говорят о гиперинфляции, когда она может достигать полутора тысяч процентов в год», - рассказывает он. Как предупреждает Дорошенко, в случае гиперинфляции придется либо купить что-то сегодня, либо потерять всю зарплату завтра.

В этом году, считает гость программы, стоит рассчитывать на инфляцию в 10%, хотя первоначально и планировалось заложить в госбюджет 5%. Тем не менее, он вспоминает, что ранее прогнозировал инфляцию 8-9%. «Но, к сожалению, сейчас мы видим, что именно удешевление денег выходит за рамки и это не только в Украине», - подчеркивает Дорошенко.

В частности, он рассказывает об инфляции в США, которая в этом году превысит 5%, что для государства слишком высоко и в некризисное время. «Потому что все страны мира закладывают инфляцию 1,5%, иногда максимально – 2%. А здесь мы увидим скорее всего 5%, а это означает, что инфляция вышла из-под контроля», - говорит эксперт.

Как сообщала Politeka, Дорошенко рассказал, какие факторы влияют на инфляцию.

Также Politeka писала о том, что Сотскова рассказала о влиянии инфляции на пенсии.