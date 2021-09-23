Политолог Руслан Бизяев заявил в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк, что на 2022 год Украина будет иметь все тот же неизменный бюджет «заимствований».

Эксперт рассказывает, что уже последние 3-4 года в макроэкономических показателях этого бюджета в доходной и расходной части за их философией не наблюдается никаких изменений. К тому же, отмечает он, в госбюджет закладывается определенная сумма средств на погашение внешних долгов, часть из которых займут следующего года. То есть, констатирует Бизяев, этот бюджет можно описать так: взять, чтобы отдать.

Как он объясняет, провернуть это все планируется благодаря пирамиде ОВГЗ и внешним заимствованиям. Политолог также добавляет, что от этой суммы зависят и другие бюджетные показатели, в том числе социальные. «И печально известный закон №5600 о повышении налогов и то, что параметры минимальной зарплаты увеличатся на 200 гривен при том, что инфляция менее 10%, которая заложена в бюджет, вызывает смех. Прожиточный минимум 5 000 гривен не будет внедрен в расходную часть бюджета», - сообщает Бизяев.

Таким образом, эксперт заключает, что бюджет на 2022 год ничем не будет отличаться от бюджетов предыдущих правительств, а они со своей стороны в чем-то даже лучше выполняли свои задачи.

Также Бизяев напоминает, что традиционно государственный бюджет в Украине принимают в середине ноября или в начале декабря. «Чтобы успеть разлететься на «мальдивские» избирательные округа», - добавляет он. Политолог отмечает, что пока лично он не видит глобальных проблем с его принятием. «Во втором чтении мажоритарщикам раздадут определенные плюшки в виде субвенций на округа, чтобы они проголосовали», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Бизяев считает, что Великобритания фактически пытается воспроизвести прежнюю военно-морскую мощь.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, в чем сложность с созданием госбюджета.