В новом выпуске программы «Культ личности» на канале Руслана Бизяева общественный деятель Роман Боднар рассказал о проблемах и свертываниях в социальной сфере после внедрения второго этапа административной реформы в районах.

«Киев и регионы, особенно села - это вообще разные планеты, побыв несколько дней в Киеве ты абсолютно не чувствуешь, что делается в деревнях. В селах и даже в городках нет, по сути, людям куда пойти на работу, нет рабочих мест. Есть аграрные местные влиятельные бизнесмены, которые создают несколько рабочих мест, потому что сейчас есть мощная техника и не надо большое количество рабочих. Там, где есть какие-то заводы, фабрики или переработка, можно найти работу, а в основном люди массово выезжают за границу», - сообщил он.

Боднар сказал, что это проблема номер один на сегодня и через пять лет она будет только ухудшаться. Если проанализировать демографическую карту и спрогнозировать, что будет через пять-десять лет, подчеркнул он, то количество людей, которые должны работать за эти годы, критически уменьшится. Если так и продолжится, то некому будет наполнять Пенсионный фонд, подтвердил он, учитывая то, что уже есть огромная дыра в Пенсионном фонде и он дофинансируется из государственного бюджета.

«Люди, которые сейчас платят в Пенсионный фонд, когда выйдут на пенсию, им никто не будет платить пенсии солидарным методом. Если мы сегодня не будем заниматься экономикой, не станем создавать рабочие места и не будем создавать условия, когда люди будут возвращаться из заграницы - это будет катастрофа. Мы плавно теряем государственность, просто этого не ощущаем. Потому что у нас в этом году наполненность бюджета больше на 100 миллиардов и мы чувствуем себя как в теплой ванне. Но это временно в связи с улучшением экономической конъюнктуры и резким ростом цен на сырье», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что один работающий будет содержать одного пенсионера.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывал, что солидарная пенсионная система разваливается на глазах.