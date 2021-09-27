В первом выпуске программы «Толковый разговор» Алексея Толкачева юрист и предприниматель, эксперт по вопросам налоговой реформы Святослав Дубина высказал свое мнение по поводу отсутствия в Украине стратегии экономического развития.

«Наверное, какая-то попытка клипового мышления. Они поехали в Америку, представили там план экономической трансформации. С одной стороны, мне было приятно узнать, что он, оказывается, у нас есть. А с другой, почему он не был представлен здесь?», - задает вопрос эксперт.

Он упомянул подобный план, который якобы существовал еще во времена президентства Порошенко. Однако западных инвесторов сдерживало отсутствие доброй воли у руководства Украины.

«Это была инициатива американцев по аналогии с Польшей. Туда влили довольно много денег. Но по обрывкам фраз я, например, понял, о чем идет речь в проекте, который презентовали в США. Презентовал его Милованов, там агро-хаб, айти-хаб. Там буквально три – четыре слайда, с которыми тяжело спорить, но и тяжело что-то понять. К нему еще был список проектов Кабмина. Но это вообще был, честно говоря, треш. Потому что я знаю, как работает государственная система. Все, на что не давалось финансирование из бюджета, они туда заложили. Вплоть до почтовых отделений в селах», - говорит Дубина.

Он иронически подмечает, как инвестор в США открывает этот план: что нам там предлагают, Билл? Построить почтовое отделение в селе таком-то.

«Да, там было на 30 миллиардов на строительство атомных энергоблоков в Украине. Я понимаю, зачем это американцам. Они хотят опять войти в кластер производителей атомной энергетики. Но зачем это нам? Если у нас есть какая-то стратегия развития энергетики, то этот проект должен входит как один из элементов», – отмечает эксперт.

Необходимо стратегическое системное видение, а оно у руководства страной отсутствует, заключает он.

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