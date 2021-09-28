Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал о ценах на газ. По его словам, нам продают газ по завышенной цене.

«В каждой стране следят за тем, чтобы энергоресурсы были стабильными и чтобы они как можно меньше стоили. В той же Германии газ стоит 200-220 долларов за тысячу кубометров (5-6 тыс. гривен). А у нас по 7 тыс. гривен, и это ещё не всем, а только тем, кто имеет контракты. Всем остальным (Теплокомунэнерго, ОСББ) будут по 20 гривен продавать (за 1 кубометр, — Ред.) – по спекулятивной цене, которую сейчас накручивает «Газпром» вместе с немцами», — отметил Загородний.

Как отметил эксперт, стабильная цена на газ в Германии в 200 долларов связана с тем, что у них есть прямые контракты с «Газпромом». По словам политолога, мы, учитывая войну с РФ, установить выгодные контракты с «Газпромом» никак не сможем.

«Россия не даст такую цену – она будет нам выкручивать руки. Растут цены на газ – растут цены на всё. У нас можно снизить цены, как бы нам ни рассказывали про рынок. Можно брать среднюю цену между украинским и импортным газом», — подчеркнул Загородний.

По словам эксперта, себестоимость украинского газа – 1 гривна, но продают его существенно дороже. Как отметил политолог, можно было бы продавать украинцам газ по средней цене между импортным и газом, который добывается у нас.

«Вы получите реальную цену для населения и промышленности приблизительно 5-6 тысяч гривен за тысячу кубометров. Ну это же не 7 и не 20, как вы продаете», — сказал Загородний.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что правительство менять легче, чем проводить досрочные президентские или парламентские выборы.

Также Politeka публиковала слова Загороднего: Многие мэры уже судятся, чтобы у людей был доступный газ.