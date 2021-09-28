Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, к чему приведет увеличение цены на газ.

“Если посмотреть на уровень задолженности, который с этих коронавирусов был, то он постоянно возрастал. И на сегодняшний момент уровень расчетов в системе где-то 70-80%. При увеличении стоимости газа на, де-факто, в 4 раза, то есть где-то с 7,5 до почти что 30 тыс. грн. Уважаемые, а кто сможет платить эти деньги?”, - сказал Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что неизвестно, как правительство может заставить поставщиков газа, чтобы они зафиксировали более низку цену для населения.

“Для коммерческих предприятий, естественно, цена у нас будет паритетная с Голландским хабом. Изумительно. Но тогда давайте привыкать к тому, что у нас цены на продовольствие будут расти каждую неделю… Увеличение цены на газ ударит и по другим сферам. Не только по ЖКХ. В частности, продукты питания пострадают… До 30-40%, а может и выше”, - добавил Гаврилечко.

Как сообщала Politeka, Котенкова отметила, что наблюдается рост задолженности по выплатам зарплат и других платежей .