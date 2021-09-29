Какую роль в украинской экономике играют внешние кредиты? Этот вопрос в программе «My.ua» рассматривает финансовый эксперт и председатель ВГО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников.

«Правительство Украины занимается финансовым самоубийством: оно берёт новые кредиты для того, чтобы выплатить старые. Я не говорю именно о нынешнем составе правительства – такую политику ведёт один кабинет за другим. Мы только сидим на кредитах, а собственную экономику не развиваем. В Нью-Йорке шутят: «Лучше всего давать кредиты Украине. Дашь ей 20 миллиардов – 19 из них сразу вернутся в американские банки, а 20 она по-прежнему будет должна». Самая развитая отрасль у нас – это коррупция, а она живёт именно с кредитов. Что-то из кредита сразу распиливается, а что-то куда-то уходит», - говорит эксперт.

При этом, по его словам, по назначению ничего из кредитов не доходит.

«Вот наглядный пример. Сейчас у всех на слуху пожар в костёле Святого Николая – одном из семи чудес Киева. Прошёл уже месяц, но никто не позаботился даже затянуть окна плёнкой. Зато Министерство культуры нашло миллион 800 тысяч гривен на экспертизу причин пожара. Быть может, сначала стоило бы найти какие-то средства на то, чтобы законсервировать здание, а уже потом проводить экспертизу? Но дело в том, что на экспертизе можно распилить деньги», - отмечает Михаил Стрельников.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, при каких обстоятельствах банк может списывать деньги со счёта должника.

Также Politeka сообщала, что Стрельников объяснил, как можно незаконно попасть в список должников.