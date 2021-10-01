В новом выпуске программы «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал о возможности уменьшить стоимость цены на газ для населения.

«Закупка российского газа никак не влияет на украинскую платежку. Украина добывает 14,3 миллиарда кубов газа и этого достаточно, чтобы полностью покрыть годовые затраты теплокоммунэнерго и частных потребителей газа. То есть газа украинской добычи государственной компании «Укргаздобыча» достаточно, чтобы покрыть все наши расходы. Для того чтобы снизить давление на платежку, необходимо уменьшить стоимость газа для теплокоммунэнерго до 5 гривен», - сообщил он.

Попенко сказал, что с учетом того, что себестоимость госдобычи украинского газа – 1 гривна, то 500% прибыли хватает на все. Но происходит воровство в таких масштабах, уверен он, что им не хватает прибыли даже в 700%. Поэтому для снижения давления на платежку, подчеркнул он, нужно уменьшить стоимость газа. А для стабилизации ситуации, акцентировал он, нужно не создавать новые долги за тепло.

«Потому что в прошлом году за четыре месяца отопительного сезона задолженность украинцев за тепло и все жилищно-коммунальные услуги возросла на 26,5 миллиарда гривен. Так вот если мы уменьшаем стоимость газа для теплокоммунэнерго, мы снижаем давление на платежку и уменьшаем задолженность. Тем самым у нас освобождаются деньги на модернизацию оборудования, на капитальный ремонт труб. Потому что у нас в некоторых городах и труб то уже нет, они требуют полной модернизации», - резюмировал он.

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