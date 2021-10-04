В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин экономический аналитик Всеволод Степанюк рассказал о сокращении и урезании субсидий с 1 октября.

«В обеспечении субсидиями граждан правительство не учло подорожание коммунальных услуг. А подорожание коммунальных услуг произошло еще в январе, коммунальные услуги, согласно данным Госкомстата, повысились более чем на 30%. Соответственно той суммы по субсидиям, которая закладывалась год назад в бюджет, просто не хватило на повышенные коммунальных услуг», - рассказал он.

Степанюк сказал, что Кабинет Министров попросил парламент в этом году добавить сумму на субсидии. Но на следующий год, подчеркнул он, предусмотрено сокращение субсидий. Самый простой способ сократить количество субсидий, сообщил он, это уменьшение социальной нормы. Если раньше по отоплению была социальная норма 42 квадратных метра, подтвердил он, то теперь уже 36 квадратных метров.

«Получается, что коммунальная субсидия распространяется только на 36 квадратных метров. А так как субсидия предоставляется в зависимости от той доли, которые вот эти 36 метров занимают в оплате вашей зарплаты, то получается, что субсидии многим отменят. Потому что скажут, что эта социальная норма не превышает 25% от вашей зарплаты, значит субсидия вам не положена. А то, что у вас квартира 70 метров квадратных и коммуналка будет съедать больше половины вашей зарплаты, никого не интересует», - резюмировал он.



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