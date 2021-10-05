Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк заявил, что газовый меморандум - это ловушка для местных органов.

«Меморандум - это заявление о намерениях, которые не являются обязательными для выполнения с обеих сторон. То есть собрались и пообещали чего-то там соблюдать, но ни санкций, ни поощрений за соблюдение этого нет. В первую очередь со стороны правительства, понятно, что мэры городов будут стараться поддерживать минимальную цену на газ и за счет местного бюджета пытаться компенсировать расходы местных теплоэнерго. Сейчас НАК «Нафтогаз» обещает цену до 8 гривен за куб газа, но он на такую цену выдает на минимальные объемы газа, которого хватает только для бытовых потребителей», - сообщил он.

Павловский сказал, что для местных теплоэнерго и теплоцентралей, которые отапливают помещение и дают горячую воду, нужных объемов газа нет. Местному самоуправлению говорят покупать газ на рынке по коммерческой цене, подчеркнул он, а коммерческая цена 25 гривен за куб газа. На отопление бюджетных учреждений, детских садов, школ и больниц, подтвердил он, предлагают сейчас покупать газ по цене 13,60 грн за куб. Даже такая цена в половину от коммерческой, считает он, будет неподъемной для большинства общин.

«То есть вопрос по существу практически не решен. Собрали у президента правительство и руководителей местного самоуправления для очередного пиара. Поговорили, подписали якобы какой-то меморандум, а тем более не все мэры даже его подписали. Этот газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров. Потому что они понимают, что это никуда не годится. И тех денег, которые обещают на компенсацию и уменьшение налогов, не будет хватать для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах», - резюмировал он.

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