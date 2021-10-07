Экономист Сергей Фурса прокомментировал ситуацию с ПриватБанком, после национализации которого в 2016 году не нашлось желающих приобрести у государства это предприятие.

Своё суждение эксперт высказал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В Украине сейчас вообще нет желающих покупать крупный банк – неважно, какой. Нет интереса к банковской системе Украины в принципе. Приток инвесторов в нашу банковскую систему был только с 2005 по 2008 год. Это был мировой тренд, был бум – как сейчас есть бум в IT-сфере. Инвесторы искали для себя всё новые рынки. И на этой глобальной тенденции все игроки зашли к нам. Потом половина из них пострадала, а другая половина схватилась за голову, но что-то потеряли все. С тех пор интереса к нашей банковской сфере нет. Это глобальная тенденция, но в Украине снижение интереса обусловлено ещё и отсутствием верховенства права», - говорит экономист.

По его словам, представление о том, что украинские банки не дают кредиты, ошибочно.

«Банки кредитуют, и они могли бы кредитовать активнее, но боятся из-за нашей судебной системы. Допустим, взял я кредит на сто миллионов, а отдавать не хочу. Я иду к судье и говорю: вот тебе десять миллионов, а ты вынеси решение, что я никому ничего не должен», - приводит пример Сергей Фурса.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт прокомментировал скандал с оффшорным расследованием Pandora Papers.

Также Politeka сообщала, что Фурса предложил способ решения проблемы контроля олигархов над украинским медиа-пространством.



