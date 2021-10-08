Журналистка Катерина Котенкова рассказала, как могут повлиять на Украину мировые кризисы и экономические последствия пандемии.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Совершенно очевидно, что в случае любого кризиса инвесторы выходят из рисковых активов развивающихся стран. Потому для Украины в целом могут подорожать деньги, которые мы занимаем. А значит, возникнут проблемы с выполнением бюджета. Хотя как по мне, то такие проблемы у нас возникают каждый год. В бюджете постоянная дыра, я бы сказала, она бездонная», - заявила Котенкова.

По ее мнению, по нашей стране может ударить также падение сырьевых рынков, которое может вызвать кризис, ведь наша страна достаточно зависима от сырья. По ее словам, большую долю прибыли мы получаем от экспорта металлов, которые реализуем в том числе и на китайском рынке, где сейчас уже разворачивается кризис.

«Цены на металлы уже существенно упали, а в случае кризиса могут обвалиться еще больше. И как следствие гривна уже не будет такой стабильной как сейчас. А это в свою очередь приведет к росту цен, особенно на импортные товары», - говорит Котенкова.

С другой стороны, отметила журналистка, у нас в этом году не плохой урожай зерна, а во многих аграрных странах неурожай, поэтому если даже металл будет приносить меньше, остается неплохая ситуация в агросекторе.

«Как бы там ни было, нужно быть готовым ко всему», - считает Котенкова.

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