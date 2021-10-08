Политолог Янина Соколовская рассказала, почему “ПриватБанк” не могут вернуть олигарху Игорю Коломойскому, и что будет с экономикой, если этот банк обанкротится.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Это достаточно успешный государственный банк, бизнес-проект. Это банк, на котором фактически стоит экономическое благополучие государства “Украина”. Если он рухнет — рухнет украинская платежная система. Это надо понимать. Есть еще три банка, на которых успешно стояла украинская платежная система. Эти банки российские. И “Ощад”. То есть, вот такой колосс на очень глиняных ногах”, - сказала Янина Соколовская.

Она отметила, что если власть решит продать или перепродать “ПриватБанк”, то это может негативно отразиться на экономике.

“Мы получим громадный финансовый кризис, который коснется не только каждой семьи, а и каждого отдельного человека. Вопрос в том, почему “Привату” позволили так разрастись в свое время”, - добавила Соколовская.

По ее словам, одно время она считала, что “ПриватБанк” могут вернуть Игорю Коломойскому.

“Если бы не позиция Запада. Учитывая, что Запад, и представители Евросоюза, и МВФ, и представители Байдена… Говорят о том, что он не должен вернуться к Коломойскому — то вернуть его Коломойскому не представляется никакой возможности. Потому что этот возврат будет равен утрате власти Зеленским”, - подчеркнула политолог.

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