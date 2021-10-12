Финансист Сергей Фурса рассказал, что украинская экономика растет и макроэкономическая ситуация намного лучше, чем за весь долгий период.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«У нас может быть нет сейчас экономической стратегии, я не знаю, какая у нас экономическая стратегия, но экономическая ситуация хорошая. Экономика растет, и когда мы смотрим на макроэкономическую ситуацию в Украине, то она лучше, чем за долгий период», - отметил Фурса.

По словам эксперта, данный вывод формируется из оценки внешних и внутренних инвесторов. Как он отметил, рост экономики идёт, но, по его словам, вероятно долгосрочной стратегии у нас нет.

«Есть ли у нас опережающий рост, чтобы догнать условно Польшу? Нет, конечно. Но сама ситуация и динамика украинской экономики позитивная. Я исхожу из роста ВВП, динамики реальных доходов населения и какой экономический показатель не возьмете, везде будет рост», - подчеркнул Фурса.

Как отметил финансист, рост экономики любой страны мира вызывается инвестициями. По словам эксперта, рост экономики свидетельствует о том, что в этом году было инвестировано в нашу экономику больше, чем в предыдущем.

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