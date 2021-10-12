Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко настаивает, что, вопреки всем заявлениям, в действительности тарифы на услуги ЖКХ в Украине возросли, и их рост продолжается.

Его слова прозвучали в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«За 2021 год тарифы в общей сложности выросли на 29 процентов. Рост тарифов у нас нигде и ни в чём не остановился. Нам сказали, что тариф на газ остановили на уровне 7,96 гривны. Но год назад он составлял 6 гривен 88 копеек. То есть тариф вырос больше чем на двадцать процентов. Что касается тарифов на отопление, то в начале нынешнего года они в ряде городов выросли на 21 процент. А за электроэнергию сейчас среднее домохозяйство платит на 68 гривен в месяц больше, чем в прошлом году. Впрочем, с 1 октября тарифы действительно снизили для тех, кто потребляет до 200 киловатт электричества», - говорит гость программы.

Однако он отметил, что потребление электричества обусловлено многими факторами, в частности, временем года.

«Летом человек потребляет меньше электроэнергии. А зимой приходится пользоваться отопительными приборами и бойлерами, то есть потреблять больше электричества. Световой день короче, поэтому приходится дольше держать свет включённым. Поэтому не стоит говорить, что снижение тарифов затронет 80 процентов семей – на самом деле эта цифра гораздо меньше», - считает Олег Попенко.

Как сообщает Politeka, ранее он призвал государство поддерживать владельцев многоквартирных домов.

Также Politeka сообщала, что Попенко рассказал о возможности снизить цену на газ для конечного потребителя.



