Экономист Виктор Скаршевский рассказал, каким будет курс гривны в ближайшее время и стоит ли сейчас покупать доллары, если есть сбережения.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“На текущий момент обменный курс 26 гривен 30-35 копеек за доллар. Это один из самых крепких курсов относительно гривны. Если есть свободная гривна, то, я думаю, что сейчас самое время как раз купить… Люди сейчас больше продают, чем покупают. Потому что проедают свои сбережения. Недостаточно текущих доходов для того, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни. Сейчас это временное явление, то, что такой крепкий курс”, - сказал Виктор Скаршевский.

Он отметил, что очень много факторов указывают на то, что курс гривны к концу года просядет.

“Будут преобладать девальвационные тенденции, то есть будет удешевление гривны и удорожание доллара. Потому что те факторы, которые влияли на укрепление гривны, они сейчас постепенно уходят в небытие. Прежде всего, начали снижаться цены на металлургическую продукцию. Экспортная выручка уменьшается”, - добавил Скаршевский.

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