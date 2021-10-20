Глава Института информационной безопасности Артем Биденко прокомментировал мораторий на экспорт древесины, принятый на саммите «Украина - ЕС», и спрогнозировал его отмену.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Как утверждает эксперт, в этом решении не стоит искать «зрады», речь идет скорее об определенном этапе решения экономических задач. Он акцентирует внимание на том, что мораторий на экспорт древесины ввели временно и никто не хочет вырубать украинские леса, поэтому к вопросу все подходят адекватно. «Никто не хочет превращать Украину в зону экологического бедствия», - подчеркивает Биденко.

Кроме этого, отмечает он, мораторий должен действовать до того, как будут настроены соответствующие инструменты регулирования этой сферы. «Поэтому очевидно, что такие инструменты на саммите были представлены, и обе стороны согласовали их применение», - убежден гость программы.

К тому же, Биденко указывает на частую ошибку сторонников политики протекционизма: «Для малого и среднего бизнеса протекционизм бывает полезен, но это характерно не для всех отраслей экономики».

Как сообщала Politeka, Биденко оценил важность интеграции в Европу для нашей страны.

Также Politeka писала о том, что Госэкоинспекция обнаружила масштабную вырубку деревьев.