Экономист Юрий Атаманюк предупредил, что совсем скоро не только Венгрия будет получать прямые поставки российского газа в обход украинской ГТС, но и Сербия.

Об этом он рассказал в своем блоге .

По случаю эксперт отмечает, что о потере контракта с Венгрией говорится давно и часто, но эта информация постепенно теряет свою актуальность. «До конца года будет такой же контракт подписан с Сербией, который точно также проходит через Южный и Турецкий поток», - предупреждает он.

По этому поводу Атаманюк даже иронизирует и советует Кулебе поругаться на Сербию за это. «Десятки тысяч сербов, которые подписались под санкциями, которыми нам пудрят мозги, вышли и тепло приветствовали Путина», - рассказывает экономист.

Итак, констатирует он, ситуация с украинской ГТС постепенно обостряется, а тем временем действия Путина прагматические, он поднимает цену на газ в Европе и тем самым действует в интересах России и российских компаний.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что государство не имеет никакой программы по энергетической безопасности .