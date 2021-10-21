Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о разворованном Государственном резерве, из-за которого страна потеряла возможность сдерживать стремительный рост цен на продукты.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«После последнего аудита Госрезерва, где, как известно, должен храниться запас продовольствия, оказалось, что государственные запасы составляют только 3% от нормы. Я даже не знаю, как вообще такое может быть. Остальное просто украдено. И до сих пор виновные не найдены», - заявила Завальнюк.

Она напомнила о прецеденте исчезновения 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 миллионов гривен. По словам журналистки, следователи насчитали минимум 6 схем, по которым разворовали запасы, но при этом никого не посадили, потому что до главных виновников ни полиции, ни НАБУ, ни СБУ до сих пор не удалось добраться.

«Глядя на все происходящее и живя в нашей стране я лишь могу констатировать то, что чем холоднее становится, тем быстрее растут цены. С одной стороны, подорожание большинства продуктов первой необходимости обусловили нестабильная ситуация на рынке нефтепродуктов – дорогие нефть и газ в свою очередь подстегивают и без того подрастающие цены. Но, с другой стороны, проблему значительно обострили коррупция», - считает Завальнюк.

По ее словам, средние цены на продукты питания в сентябре нынешнего года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года выросли на целых 14,3%, - но при этом некоторые из них продемонстрировали просто фантастический подъем. Журналистка рассказала, что увеличилась плата за газ и свет для предприятий, корма для животных, соответственно, яйца, молочка и мясо подорожают уже до конца осени.

«Ситуация стала действительно критической и виноваты в ней те, кто не только нажился на разворовывании нашего госзапаса, а и те, кто покрывает этих людей. Наша страна тонет в коррупционных схемах и внешних долгах, за которые мы платим из своего кармана. А наше правительство в очередной раз пишет законы, которые работают против простых людей», - заявила Завальнюк.

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